Sospechoso den caso Fist Ta un persona conoci pa husticia, pa su multiple caso di abuso di hende muher

Asina cu a bira conoci cu Polis a detene un persona como sospecho di ta envolví den e morto violento di hoben Sarahi Sierra dia 3 di november 2017 den su cas na De Vuyst, y e nomber di e sospechoso, Jairo Chalgut a circula como e autor, a surgi masha informacion.

E sospechoso aki ta ser considera un persona masha violento y ta conoci na Husticia como un abusador di hende muher.

Jairo Chalgut ta un persona masha conoci di famia di Sarahi Sierra y pesey for di principio a ser bisa cu e autor di e asesinato aki mester ta un persona masha ayega n’e difunto. Y esey t’e caso tambe. Interesante pa sa ta kico tabata e motibo pa asesina Sarahi Sierra di e forma cruel aki?

Esey e investigacion lo mester bay determina. Hecho ta e team investigativo tabatin indicacion caba, pero tabata warda riba resultado haci pa NFI, unda via di DNA, por haya indicacion mas concreto.

E victima a wordo haya morto den su cas na De Vuyst. A resulta cu el a wordo mata. Manera menciona, loke a tarda e investigacion di Ministerio Publico ta cu tabata warda resultado di parti di NFI, cu a investiga henter e proceso di DNA, cu a ser compila na sitio di e delito y for di e momento a laga sa cu unabes cu e resultado t’aden, lo bay over na detencion di e sospechoso(nan). Y dicho, hecho.

Jairo Chalgut di 46 aña no tin un strafkaart limpi, cu manera ya menciona, ta conoci como un persona violento y abusador. El a hasta sinta castigo di prizon, y lo a huy for di KIA bay Colombia y awor el a bin bek, pa comete e asesinato cruel aki na De Vuyst. Na Colombia tambe el a abusa tambe di varios hende muhe y ora el a sinti e cayente, a dicidi di bolbe Aruba. Pa asesina un dama den flor di su bida, keriendo cu lo sali facil di dje.

Manera Ministerio Publico mes ta uza como slogan” Crimen no ta paga” y nada lo keda scondi, maske con bon bo ta kere bo a comete e crimen, un dia e berdad ta sali.