Speedboat di Venezuela a pega riba costa di Aruba. Ilegalnan a huy den oranan di laat lagando un kilo di cocaina atras

Autoridadnan di Aruba ta investigando un caso un poco sospechoso cu a tuma luga diahuebs anochi. Prome ta drenta un melding den careda di 10.30 di anochi cu algun persona a mira un boto pega riba e piedranan na e costa pariba di Aruba.

Polisnan cu a bay na e sitio a constata cu esaki tabata net un poco pariba di Santana di Cacho. Sinembargo no tabatin ningun rastro mas di hende na e sitio. Na e momentonan ey no por a haci mucho mas na e sitio.

Loke si tabata remarcabel ta cu e motor di e boto

tabata friu, cual ta un

indicacion cu e hendenan cu a bini cu e boto lo

mester a yega sigur mas

cu dos ora prome caba.

Den e scuridad di anochi nan a bin pega den e piedranan skerpi pariba di Aruba.

Pero tambe ta parce cu nan tabatin masha pura pa disparce for di e sitio, ya cu den nan pura a laga un paki di cocaina atras cu a wordo confisca. Den e speedboat a haya tambe algun lifejacket, cual probablemente ta pa sigura cu nan ta yega tera firme na Aruba.

A busca den bisindario pero no a mira nada straño, pero mirando cu basta rato a pasa, e personanan cu a yega sea a cana bay basta rato caba of lo mas probabel ta cu nan a wordo recogi.

Algo cu ta masha straño ta cu e hendenan aki a yega toch tempran den oranan di anochi y semper den e areanan ey tin personanan cu ta keiro of parehanan cu ta disfruta di e bista di lama. Pero no tabatin ningun hende cu a capta e yegada sino te ora cu e hendenan aki a huy basta rato caba.

Autoridadnan ta investigando pasobra aki no ta solamente ilegal a drenta, pero a yega cu un cargamento di droga tambe. Straño ta cu a bini cu e droga for di Venezuela. Di otro banda no mester descarta cu a drenta cu arma tambe. Ta conoci cu hopi biaha e armanan cu tin na Aruba ta yega for di Colombia y Venezuela cu e barkitonan cu ta yega cu mercancia. Mas o menos dos aña pasa tabatin un ilegal cu a yega Aruba abordo di un speedboat .

Ora cu el a wordo gara, el a canta manera un guy. El a splica con el a drenta Aruba via lama, pero tambe cu el a bini cu 45 arma marca Clock y cu nan a bay manera pan cayente. Ta pesey tambe tin asina hopi arma den circulacion na Aruba.

Den Corte practicamente tur siman tin un of dos caso di posesion di arma di candela. P’esey Ministerio Publico a bini cu un maneho special pa e delito aki, unda cu, segun AWEMainta por a compronde, e castigo di prome biaha no ta baha bou di un aña.

E speedboat den e caso aki y cu a pega riba costa yama “Splendor” y ta registra na Puerto Cabello, Venezuela.