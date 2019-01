Stichting no a paga pa Rolex di Paul Croes adkiri na 2005!

OM durante su rekisitorio a crea e impresion cu Paul Croes a uza credit card di su fundacion, a uza placa di fundacion pa cumpra oloshi caro p’e mes. Hasta a cuestiona ki tempo e hoben profesional cu a yega Aruba yen di ideal a perde esakinan pa bira un persona cu donacion y oloshinan caro ta mas importante. Pa e motibonan aki e Abogado mr. Vaders a reacciona fuerte contra OM bisando cu niun momento e Stichting a paga pa e Rolex cu Paul Croes a cumpra, no awor pero for di basta aña.

El a splica cu e periodo di investigacion di caso IBIS a cuminsa prome di januari 2014 (dos luna despues cu Paul Croes a huramenta) y a dura te cu 28 di maart 2017. Bisando esaki e kier subraya cu e compra di un holoshi rolex cu placa di e fundacion Leadership in Excellence, manera cu Ministerio Publico ta insinua, no ta cuadra cu realidad. Durante e requisitoir di Ministerio Publico e siman tras di lomba, a wordo treci padilanti cu e ex-minister lo a uza credit card di e fundacion pa un gasto personal. Sinembargo esaki no ta berdad! Pa cuminsa mester menciona cu e fundacion no ta conta cu un credit card. Banda di esaki e holoshi cu e ex-minister ta posee, cu a keda tuma den beslag durante investigacion y ainda no a wordo debolbi, ta un holoshi cu sr. Croes a cumpra na aña 2005.

Tambe loke cu a wordo comenta ta cu a cumpra un holoshi marca Cartier pa su señora. Esaki tambe a keda bari for di mesa na momento cu abogadonan defensor a mustra cu Paesch a cumpra esaki for di fondonan personal y “gift certificates” cu el a ricibi pa su cumpleaños p’asina e por yega na lo necesario pa cumpra e holoshi. “Bisando esaki un biaha mas ta demostra cu Ministerio Publico no ta actuando corecto y ta troce realidad,” tabata palabranan cu Paul Croes a agrega riba e parti defensa aki di su Abogado.