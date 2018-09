Stichting Sportsubsidie Aruba y Lotto contento di por Contribui cu proyecto ‘Ahedrez ta bay bario’

Recientemente Federacion di Ahedrez hunto cu Traimerdia a anuncia cu lo cuminsa cu un proyecto super beneficioso pa nos muchanan na Aruba y sigur pa nos barionan.

Proyecto: ‘Ahedrez ta bay den bario’ lo start sali dia 1 di october proximo den e diferente centronan di bario na Aruba.

Un proyecto cu lo yuda stimula e mucha den su pensamento, strategia y tur otro cos bon cu esaki sigur lo trece cune.

E les lo ta pa muchanan di 6 – 12 aña di edad. E localidadnan di Traimerdia lo wordo uza pa lesnan di ahedrez. Esakinan lo ta completamente gratis.

Mester bisa cu specialmente p’e entrenamentonan lo trece un experto di ahedrez for di Cuba pa un periodo di 3 luna.

Pa mas informacion por yama e numbernan 594-5590/594-1351 of por Email: arubachess@gmail.com.

Mas informacion over di e proyecto por wordo haña riba e site di e federacion (www.arubachess.com)

Stichting Sportsubsidie Aruba y Lotto a yuda subsidia e proyecto: ‘Ahedrez ta bay bario’ organiza p’e Federacion di Ahedrez di Aruba.