Pa 2018 Ateliers ’89 Academia di Bellas Arte Aruba ta anuncia cu e lo habri aña hopi contento mes. Esaki ta bin door di e reciente noticia cu a ricibi un bes mas e apoyo y sosten di Fundacion Mondriaan y Nationale Fonds voor Cultuur.

Subsidio di Fundacion Mondriaan pa Ateliers ’89

Tambe den 2018 Ateliers ’89 Academia di Bellas Artes Aruba a sa di retene e subsidionan di Fundacion Mondriaan y Fundacion Nacional Hulandes pa Cultura.

E fin di aña aki e Fundacion Mondriaan a ricibi varios petición pa subsidio pa institucionnan di presentación, cu un total di 29 instancia. For di esaki a escoge después di un examen sumamente rigido, unda kriticamente e calidad di e plannan y programa a wordo calcula y solamente 14 instancia den e categoría aki a wordo honra. Según e comunicado di prensa di e Fundacion a honra e programanan cu na un manera hopi comunicativo a sa di trece y duna forma y contenido na desaroyonan relevante arriba e terreno di arte contemporáneo na Hulanda y Caribe Hulandes. Un di e 14 institutonan cu ta sobresalí den e criteria aki ta e Academia si Bellas Artes di Aruba Ateliers ’89.

Den e carta cu a ricibi di e Fundacion aki, unda ta anuncia e donacion positivo pa e subsidio pa Ateliers ’89, e decicion tuma ta wordo splica mas den detayes.

Asina Fundacion Mondriaan ta scirbi: ” Nos ta balora hopi e posicion cu Ateliers ’89 ta yena na Aruba como unico lugar unda artistanan international, ta traha, presenta y educa. Como lugar di encuentro di profesionalnan e institucion ta implora un contribucion di suma importancia na e klima di arte contemporaneo di e region. Y programa educativo ta importante pa e cohecion cultural y ademas ta brinda e oportunidad unico pa desaroya talento hoben. Na banda di tur esaki ta positivo cu e coperacion di trabou cu e institucion ta promove, local y tambe na Hulanda. Particularmente ta na final e rol iniciativo cu Ateliers ’89 ta hunga den e netwerk di Caribbean Linked, unda Ateliers ’89 den e pragrama aki ta amplia su fronteranan y crea asina un impacto mucho mas grandi.”

Ateliers ’89 francamente ta increiblemente orguyoso y ta sumamente agradecido riba e desicion aki unda tambe na 2018 un bes mas lo presenta un programa internacional di workshopnan atractivo y peresentacion di diferente exposicionnan y residencia interesante manera Caribbean Linked V.

Programa 2018

Den februari lo bin Oranjestad e maestro artista Stirmir Gudmundsson for di Islandia pa un workshop di animación. Después lo siguie na april cu un workshop di escultura-3d, un di artistanan mas conocí di Israel, Yuval Rimon. Tambe nos ta hopi contento di por presenta un bes mas na mei, pa e workshop di teatro e sympatica artista Arubiana Olga van Bokhove, pa después na juni nos wordo sorpresa cu un worshop único pa e artista Aleman Claudia Liechty cu un proyecto special di cuminda y arte. No menos contento nos ta pa ja por anuncia cu na augustus 2018 nos lo lansa e edición nobo di proyecto di intercambio internacional mas tremendo di e aña esta Caribbean Linked V, cual lo tuma lugar aki nan mes na Aruba. Naturalmente esaki lo trece cune un programa abierto integro di charlanan, presentacionnan y un exposición final incluyendo publico en general. Pa september lo bin na Ateliers ’89 e fotógrafo Hulandes Annaleen Louwes, pa un workshop di fotografía, sigui na oktober pa un workshop di dibujo pa e artista Swiso Jonas Ohlsson. E aña ta wordo será na november durante e Aruba fashionweek pa un workshop di moda pa e esta no menos famoso diseñadora internacional di moda, e Venezolano residencia na Miami, Lisu Vega, cu porfin a logra haña e oportunidadd pa bin Ateliers ’89.

Nabanda di e ja conocido programa pa 2018, Ateliers ’89 ta spera di por sigui conta ariba subsidio y traha di cerca cu e fundacionnan local manera, UNOCA, CEDE Aruba, Fundacion Cultural Prins Bernhard pa area di Caribe, Representacion di Hulanda na Aruba, Monumenten Fonds y tur e otro instancianan di Aruba cu a sa di coopera cu nos engrande durante 2017. Di cual nan a haci posibel pa realisa projectonan special manera Arte den Bario, Ateliers San Nicolas y cu por a yama bonbini na e diferente residencianan programanan special y otro bishitante. Porfavor tene bo mes pesei semper na altura door di bishita nos web-site pa asina sa di tur loke ta pasa na Ateliers’89.

Pa mas información di e programa por yama semper o tuma contacto cu Ateliers ’89 su telefonnan: 5885776 o 5654613 o mail na elvis@ateliers89.com. Ateliers ’89 ta desea asina un y tur un Feliz y Bon Aña 2018.