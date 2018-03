Sue-Ann Ras parlamentario pa MEP: “Claridad lo trece trankilidad den caso di DPS”

Claridad ta trece tranquilidad! Asina parlamentario pa partido MEP Sue-Ann Ras a cuminsa na splica e situacion di e polemica pa independiza Dienst Publieke Scholen (DPS) proximamente. Segun Ras, durante un reunion cu 2 diferente scol basico y 1 scol preparotorio , a reuni cu 50 docente di DPS, unda cu tur fraccion di Parlamento tabata representa. Aki hopi docente a vocifera nan preocupacion pa e tema.

Scucha

E intencion di e fraccionnan tabata mas bien pa scucha tur e preocupacionnan y inkietud cerca e docentenan. Aki a sali na cla, cu ta cuestiona e funcionamento di e fundacionnan na Aruba, particularmente pa e falta di supuesto transparencia. Tambe cu e placa of fondo no ta yega. A mustra cu e maestronan hopi biaha no ta depende di e presupuesto di e fundacionnan y hopi biaha ta haci hopi mas riba nan mes, pa por yega na fondo necesario pa un duna un miho calidad di enseñansa.

Pakico fundacion?

Ras a admiti cu tin mucho mas problema den enseñansa cu e asunto di independisacion di DPS. “Si nos kier traha riba enseñansa, nos tin cu traha riba calidad. Anto calidad actualmente no lo cuminsa pa haci (DPS) un ‘stichting’”, Ras a bisa. E ta sugeri pa wak otro tipo di problema cu tin, cu ta reina entre e docentenan, pa por pone e mucha realmente central. E punto di Ras ta, cu no ta bay sostene esaki, tanten cu no tin claridad riba e.o. e statutonan y tanten cu minister no busca y haya e sosten masal (draagvlak) di tur e docentenan concerni. “Nos no por bisa cu nos ta pro, tanten cu nos haya tur cos preto riba blanco, y si e docentenan no ta sinti nan mes comfortabel cu esey, nan ta conta cu nos sosten tambe,” e parlamentario a sigui bisa.

Haci politica

A sigura cu no ta bay haci politica cu e topico aki, mirando cu e mucha mester ta central y ta conoci cu enseñansa no ta toca solamente un partido politico solamente, pero tur partido. “Ora cu papia di enseñansa, nos tin cu pensa riba Aruba en general, y no haci politica y hunga cu sentimento di hende. Nos tin cu mira kico di berdad ta na bienestar di pais Aruba y principalmente di e muchanan”, Ras a finalisa bisando. Ta hopi cla cu tin hopi punto cu mester di aclaracion prome cu por pensa pa independiza DPS.