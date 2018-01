SVb ta duna inicio na otro gran proyecto, “Opleiding tot Arts voor Arbeid en Gezondheid AAGA”

Despues di preparacion pa algo mas cu dos aña, Banco di Seguro Social di Aruba SVb ta duna inicio na un proyecto unico pa e organisacion. Diahuebs 18 di januari 2018 den Aula di Universidad di Aruba a tuma lugar e ceremonia cu a duna inicio na e estudio di specialisacion pa dokternan general cu ta trahando na SVb, Opleiding tot Arts voor Arbeid en Gezondheid Aruba (AAGA).

E estudio aki a bira posibel danki na e cooperacion di the Netherlands School for Public and Occupational Health NSPOH.

Desde 2009, e cuerpo medico na SVb a amplia y na 2015 a mira e necesidad atrobe pa ofrece e dokternan general e oportunidad pa sigui e estudio specialisa. A aserca dr. Harrie Veneman ex hefe di e departamento medico na SVb kende actualmente ta residencia na hulanda y cu ta traha un parti di su tempo na NSPOH. Hunto cu dr. Veneman, un persona cu conoce Aruba y e trabou di e dokter na SVB hopi bon, a dicidi na asumi e reto di inverti y NSPOH di nan banda lo desaroya un programa pa un estudio di specialisacion, adapta na e realidad di Aruba, garantisando e calidad pa cual NSPOH ta conoci pe.

Na 2005 a presenta un oportunidad. E tempo ey SVB Antiyas y SVB Aruba, a uni y den cooperacion estrecho cu NSPOH a ofrece e dokternan general e oportunidad pa sigui e estudio di specialisacion y asina gradua como dokter di seguro y dokter di empresa.

Mester menciona cu di nos banda, e motor tras e proyecto aki na 2005 tabata dr. Harrie Veneman, e tempo ey hefe di nos departamento Labor y Salud.

Ta esencial pa menciona cu SVb ta encarga cu dos ley hopi importante pa trahadornan den sector priva. Esaki nan ta e leynan di seguro di malesa y seguro di accidente di trabao. E leynan aki ta otorga un trahador segura e derecho riba compensacion di su sueldo den caso di malesa of accidente di trabao. Esaki ta trece cune cu SVB mester determina si e trahador segura tin un malesa of a sufre un accidente di trabao cu ta strobe di haci su trabao.

E staf medico di SVB ta e unico profesionalnan autorisa pa e dos leynan pa determina si un persona tin derecho of no riba compensacion y pa cuanto tempo. Actualmente e staf medico aki ta forma pa dokternan general y dokternan di seguro y di empresa. E ultimo dosnan aki ta dokternan specialisa. Cu inicio di e specialisacion aki SVb ta aspira pa brinda su staf medico e oportunidad pa specialisa nan mes den e campo di medicina social, e ramo di medicina cu ta studia e relacion entre salud y trabao.