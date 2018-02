Ta parce cu Baby a stik cu lechi

Awe den oranan di merdia alarma grandi a wordo bati pa un caso serio cu a tuma luga na Catiri, unda cu un baby no ta dunando señal di bida.

Mesora a manda ambulance, first-aid responder y Polis na e sitio cu e maximo urgencia. Ta parce cu e bisiñanan dado momento a tende un señora na grito na un cas unda cu lo tin un creche. Mesora algun a yega eynan y a haya e señora na grito y yoramento pasobra un baby no tabata reacciona y su color a bira blauw / biña. E paramediconan cu a yega prome cu a cuminsa traha riba dje mientras cu ambulance tabata yegando. A logra haya un reaccion pa cual a bay cune hospital. Un rato despues, 3.29 di atardi, a drenta informacion cu a baby no a sobrebibi y cu Dokter a constata morto di e mucha muhe J.A.V. Kelly, naci dia 21 di december 2017. E baby pues tabatin solamente 2 luna di bida. Aparentemente el a stik den su lechi.

Recherchenan a wordo manda na e cas, na momento cu e melding a drenta, pa cuminsa haci e investigacionnan necesario cu ta wordo combina cu autopsia cu ta bay wordo haci riba e curpa. E mama di e baby a bay den shock y tambe a wordo hiba hospital.

Na e mayornan y demas famia AWEMainta ta manda palabra di condolencia.