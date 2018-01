Ta parce cu Evelyn Wever Croes a sinta scucha, guli manda ‘bao y dobla rabo p’e Venezolanonan

Pa 6 ora largo nos flamante Minister Presidente a sinta wak potret di koper y wanta critica di parti Venezuela, sin un rato so mustra Venezuela cu e fout mas grandi ta sinta serca nan mes.

Venezuela a sinta, y mustra Evelyn cu “Ik ga je de les voorlezen”, y Evelyn enbes di defende nos Pais, a guli manda‘bao.

Para mustra Venezuela, cu nan mester wak p’e productonan, cu nan ta bisa ta prohibi pa sali, no sali.

Pero como Venezuela t’asina corupto, nan mester hendenan ta wordo cumpra y ta laga e productonan prohibi sali. Aruba si ta haci su trabao, manera e.o. ya a laga Venezuela sa, cu p.e. koper no certifica no por permiti pa drenta.

Pero Aruba no mester haci nan trabao, den sentido, cu Aruba mester manda e productonan subsidia bek pa Venezuela.

Pesey tur e boca grandi cu Evelyn tabatin pa consumo di su votadornan, a disparce ora el a topa cu un delegacion grandisimo cu a lagu’e sin palabra.

Dicon Evelyn no tabatin e curashi di menciona e 12.000 ilegalnan, su cifra magico di campaña, serca e Venezolanonan.

Dicon Evelyn no a saca potret y mustra nan con hende morto di hamber ta bin muri na nos costanan, pa motibo di nan dictadura.

Evelyn NO tabatin e curashi di mustra Venezuela cuanto daño su hendenan ta causa nos Pais. Evelyn NO a defende nos Pais como debe ser.

Evelyn a dobla rabo y laga nan critica Aruba, rebaha Aruba y despues sali bay y mustre cu e embargo TA KEDA.

Ki interes MEP y Evelyn tin cu e Venezolanonan aki, cu nan a guli manda abao tur esaki? Tempo lo demostra!

Pabien Minister Presidente, pa mustra cu bo falta wes’i lomba.

Ta kico mas ta warda nos cu un Minister Presidente cobarde asina?

Aruba ata bo cambio, Sinti’e cambio!!!!