Ta persigui penalmente benta ilegal di remedi via Facebook

Durante un conferencia di prensa diamars mainta Ministerio Publico y Inspeccion di Salud Publico a anuncia un acuerdo cu nan a firma y e “richtlijnen” pa loke ta e leynan di remedi, botica y droga.

Den e conferencia di prensa Fiscal General Alexander van Dam a anuncia cu entrante prome di januari, 2017 e Landsverordening Kwaliteits in de Gezondheidszorg” a drenta na vigor. Di e forma aki Inspeccion Salud Publico di Aruba, como organo independiente a cuminsa cu su tarea di control riba e cuido di salud pa habitantenan di Aruba. Banda di e tarea aki, tin Ministerio Publico cu tambe tin un tarea, cual ta e persecucion penal di violacion di e ley menciona.

Salud Publico, Fiscal van Dam a bisa, ta hopi importante, pa cual OM ta responsabel pa percura pa bon calidad y siguridad den e cuido aki. Tur esaki pa percura cu remedinan ta wordo bendi na e forma corecto y pone un paro na e benta ilegal di remedinan aki na Aruba. Pues Inspeccion di Salud Publico ta bay vigila e calidad di e cuido, cu OM tambe ta haci. E diferencia ta cu Inspeccion por impone boet mientras cu Ministerio Publico tin e parti penal den su man. El a expresa e speransa cu e ciudadanonan di Aruba cumpra nan remedinan solamente via receta medico of cerca profesionalnan di e ramo, cu ta e Boticarionan. “Ta hopi peligroso cu ta cumpra y uza remedi cu bo no sa kico nan ta contene. Esey ta hopi peligroso pa bida,” e Fiscal a enfatisa.

Tin boetnan masha halto cu ta bay wordo impone riba personanan cu ta ofrece remedinan via Facebook. E personanan aki lo wordo bishita door di Inspeccion di Salud Publico, OM of Polis na prome luga. “Nos lo no duda pa impone un boet pa mantene Salud Publico di Aruba na un nivel halto y evita cu e hendenan ta haya problema cu salud door di uzo di remedinan ilegal,” e Fiscal General di OM a expresa.

Presente na e conferencia di prensa tabata tambe Dorelee Pappers, kende a splica cu e cooperacion cu Ministerio Publico tabata necesario. Nan Departamento por atende cu solamente e aspecto civil unda cu ta impone boet, pero si algo bay malo of tin violacion di ley, ta Ministerio Publico mester actua. Pesey e cooperacion ta hopi importante. Ta sinta hunto y discuti cada caso con lo mester actua.

E problema grandi ta e benta di tur tipo di remedi cu ta tumando luga via di Facebook. Inspeccion di Salud Publico a bin ta acumula informacion for di aña pasa caba , segun sra. Pappers. Pero tambe nan ta hayando hopi cooperacion di ciudadanonan cu ta saca screenshot y mande pa Inspeccion. El a splica cu ta dificil pa bisa si tabatin victima a causa di e ventanan ilegal. Y a se1ala cu por ehempel un persona ta cumpra un remedi, di forma ilegal, cu kisas ta bay en contra di un remedi cu a wordo prescribi door di un dokter, pues ta kita e efecto di e tratamento cu bo ta hayando.

Roslyn Angela, Inspectora di Medicina, tambe tin su rol den e control riba venta ilegal di remedi. El a expresa cu awor e proceso di control y persecucion ta bay di un forma mas corecto. E remedinan cu lo bay combati y cu ta mira cu ta wordo bendi via rednan social a drenta Aruba di forma ilegal. E problema ta cu tin un mercado di hendenan cu ta busca e remedinan aki y cu ta haci cu e venta ilegal por tuma luga. Ta bay conscientisa e ciudadanonan cu cumprando remedi via di e canalnan no regular ta trece su peligernan cune. El a referi na un caso cu a tuma luga algun aña pasa di un señora cu a wordo aplica remedinan cu no a drenta di un forma legal na Aruba.

Sra. Angela a splica cu e remedinan ta drenta di tur sorto di forma. E hendenan ta hopi creativo. No solamente Douane ta topa cu nan na frontera, pero tambe di otro manera y eseynan ta esnan cu ta wordo bendi den Gym, na supermarket, riba Facebook y hasta den fruteria.