Ta un berguensa cu Evelyne Wever Croes como Gobernante ta gaña encuanto 12 mil ilegal Venezolano

Fraccion di AVP no por keda sin cada biaha expresa e berguensa cu nan ta sinti, y pueblo di Aruba tambe, ora cu tende expresionnan cu ta wordo haci door di e Prome Minister di Aruba sra. Evelyne Wever Croes.

Den e conferencia di prensa di diamars mainta, Arthur Dowers, a papia di expresionnan sin sentido cu e mandatario a haci na prensa Hulandes, unda cu e ta sinti cu el a cay den su mesun trampa; un trampa cu el a traha ora cu e tabata den oposicion y awo como mandatario e no sa con pa sali di esaki. “Aruba tin un Gobierno cu ta pone nos tur cara na berguensa dia tras di dia,” Dowers a bisa.

Pa e Parlamentario, un cos ta cu ora como politico bo kier gaña pueblo, papiando cu periodistanan cu no ta haci preguntanan skerpi, y otro ta ora cu bo ta papia como Gobernante y cu periodistanan Hulandes cu haci preguntanan inteligente y skerpi. Ora cu e ta papia cu hendenan local, e daño ta keda limita na su persona mes, pasobra e pueblo ta mira con e ta gaña pero otro cos ta ora cu e bay gaña como un Gobernante den entrevista cu prensa Hulandes.

El a papia specificamente di e declaracion cu e Prome Minister di Aruba a duna na prensa Hulandes cu lo tin 12 mil Venezolano ilegal kedando na Aruba. Y cu ta bay ricibi algun ilegal (refugiado) pero te cierto cantidad y cu e resto por wordo manda pa Boneiro, manera comosifuera e ta dicidi pa Reino Hulandes unda nan mester wordo manda. “Mi ta kere cu ni den tempo neo-colonial nos a conoce un situacion cu esaki ta posibel. Awor nos pais cu semper a lucha pa respeta autonomia di cada pais, ta bisa cu ta bay trece Venezolanonan Aruba y despues manda nan Boneiro.”

Di otro banda Dowers ta bisa cu e asunto di Venezuela semper ta un punto cu semper tabata riba agenda, tanto na Aruba, den Reino como internacionalmente. Den tur e consultanan regular na nivel Ministerial y departamental, e asunto di Venezuela tabata wordo discuti. Loke cu e no ta compronde, despues cu e tema aki a bin ta wordo trata pa hopi tempo, e Prome Minister ta bisa di a reuni cu diferente instancia pero no a papia cu e ambtenaarnan halto cu tabata envolvi den pasado den reunionnan. E ta un berguensa nacional y e ta bira internacional despues di declara na prensa Hulandes cosnan no berdad encuanto ilegalnan. Dowers a splica cu tempo cu Evelyne Wever Croes tabata den oposicion, “nan tabatin un draaiboek di gañamento. Cada bes cu un cifra sali, nan ta aumenta esaki dramaticamente pa spanta e pueblo y tabata haci esaki cu atraco, cu robonan y cu e hendenan di Venezuela.”

Como parti di e draaiboek e tempo ey, nan a menciona cu ta bay kita un veld pa pone e refugiadonan riba dje. El a bisa cu e tempo aya MEP a saca e informacion aki y a mal use, gañando. Den oposicion semper nan a papia di un cifra di 12 pa 15 mil ilegal.

Awor den combersacion cu prensa Hulandes, el a cay den su mesun trampa, ora cu nan a bini cu preguntanan relaciona cu e cantidad di ilegalnan cu e tabata menciona den pasado.