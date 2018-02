Tabatin un entrada hudicial na un villa luhoso na Saliña Serca

Tabata for di prome ora di awe mainta, un combinacion di diferente Cuerpo di Husticia, a haci un entrada hudicial na un villa luhoso na Saliña Serca. Di acuerdo cu informacionnan recibi, e villa aki ta propiedad di un Arubiano, kende ta conoci pa husticia Hulandes, pero tambe na Aruba, kende a keda un sospechoso den traficacion di droga combina cu labamento di placa.

Pa tin villa manera cu e tin na Saliña Serca, e no por ta un persona cu un salario normal, pero cu na practica den traficacion di droga, combina cu labamento di placa, a genera tanto placa pa cumpra dicho cas.

Buscando informacion serca voceru di Ministerio Publico, Ann Angela el a confirma e accion grandi aki, pero como cu Fiscal responsabel no a dun’e detaye di e accion aki, ta den curso di awe, por bin mas detaya.

Si e voceru di OM (Aruba) a confirma cu for di tempran ayera mainta, autoridad a drenta e cas na Saliña Serca. Manera menciona ta un cas masha luhoso, di un Arubiano, kende a yega di haci su mes culpable, usando su tata, kende tabata den un rolstoel, a yena e rolstoel aki cu droga pa hiba Hulanda, unda nan a keda deteni.

Ta trata aki e Arubiano di fam de Freitas, kende tabata of ta biba na Hulanda, cu manera menciona ta den baho mundo.

De Freitas a sinta varios aña den prison, pero esaki no a yud’e cambia di su actonan y a situi cu trafico di droga y labamento di placa. Su tata, kende drechi, tabata traha como Deurwaader na Corte di Husticia, pa su propio yiu hink’e den problema.

Husticia a confisca masha auto di luho, motocyclenan caro y varios otro pertenencia den cuadro di e investigacion. No ta conoci si a haya placa y/of arma di candela, pero e investigacion ta sigui y no ta exclui cu mas detencion por cay.

Ta di spera cu den curso di awe, Ministerio Publico lo bin cu mas informacion di e accion aki.