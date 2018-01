Tanten cu no tin vacatura – No ta papia di un Alto Comisario nobo

“No tin un decision ainda, pasobra te ainda no tin un vacatura”, asina Minister di Husticia, mr. Andin Bikker a reacciona riba nos pregunta, si ya caba tin decision, kende lo bira e proximo Alto Comisario, reemplasando asina mr. Dolfi Richardson, kende kier cumpli cu otro reto.

Di acuerdo cu Minister mr. Andin Bikker, dia 5 di september ultimo, berdad Conseho di Minister di AVP a tuma un decision, cu nunca a keda formalisa y no a keda otro, di busca un conseho na Departamento di Recurso Humano.

E conseho ey ainda no t’aden, segun Bikker. E departamento cu Gobierno di AVP lo of kier a crea pa salida di Alto Comisario Dolfi Ricardson, ta uno pa oficina di Interpol y Combatimento di Terorismo. Crea un Departamento nobo, legalmente ta rekeri un cantidad di rekisito, prome di keda oficialisa.

Tanten cu e no ta oficial, no por plaats Dolfi Richardson tampoco, y como tal ta dificil pa papia cu tin un vacatura, cu manera menciona no tin.

Por lo pronto Dolfi Richardson lo keda Alto Comisario. Berdad cu aña pasa, Minister Andin Bikker a participa di e intencionnan di Dolfi Richardson, y na tal ocasion el a bisa berdad cu si yega asina leu, e lo por institui un Management Team, pero ningun dia e no a menciona nomber. Riba esaki tambe el a pidi Recurso Humano pa duna un conseho pa sa mas con e procedura tabata pa haya un Alto Comisario y e conseho aki tampoco a drenta.

Maske cu Minister Bikker no a menciona ningun nomber, hecho ta cu ultimo dianan, por a tende un cantidad di nomber di kendenan lo forma parti di e Management Team, cu lo ser encabesa pa Comisario Trudy Hassell, kende ta hayando basta resistencia, di abogado, mr. Milko Baez y mr. Sharine Luydens, actual Director di Censo y Registro Civil, e dos ultimonan tabata forma parti di Cuerpo di Polis.

E siman aki, a habri y por a tende cu e miho candidato pa bira Alto Comisario ta casa di Dolfi Richardson, esta Jeanette Richardson Baars, kende tin management skills.

Riba e remarcanan aki, Minister Andin Bikker a ripiti, nada di esaki ta berdad, pasobra tanten cu no tin vacatura, no por discuti nada. Ademas ora di tuma un decision al respecto, no ta su so lo tum’e, pero hunto cu Minister di Asuntonan General, mr. Evelyn Wever Croes. T’asina leu nan no ta ainda, pasobra manera Minister Andin Bikker a bin ta reitera, “No tin vacatura y tanten cu no tin vacatura, no por discuti nombramento di un Alto Comisario nobo”.