Task Force Beach Policy a cumpli cu trabou segun procedura y ley vigente

Task Force Beach Policy (TFBP) a wordo instala recientemente pa enforsa control riba nos beachnan pa locual ta trata e maneho di Beach Policy.

E maneho cu e TF ta implementa ta uno di ‘3 strikes’ y uno cu ta controla tur operador riba nos beachnan, informa y duna advertencia pa incumplimentonan.

Den casonan extremo y despues di wordo adverti e operador ta core riesgo di perde su permiso pa opera.

SITUACION

Siman pasa e TF a ehecuta un control riba beach unda cu a bolbe controla operadornan pa locual ta stipula den nan permiso.

Dia 21 di januari TFBP a entrega Island Watersport un advertencia verbaal y por escrito informando nan no ta operando n’e sitio indica den nan permiso y cu consecuentemente nan no por keda n’e sitio ey.

Dia 31 di januari 2018, a tuma nota cu ningun esfuerso a wordo haci di parti di e operador pa haci e sitio limpi y a duna 1 dia (te cu 1 februari) p’e limpiesa tuma lugar. Consecuentemente 1 di februari mainta e proceso di limpiesa a inicia. E mesun fecha e compania Island Watersport a entama un caso sumario, pa cual al rededor di 3or a ricibi indicacion cu Huez a dicidi pa implementa un ‘ordemaatregel’,na unda cu Huez a ordena pa Island Watersport por keda opera pendiente e caso sumario.

Consecuentemente a bay di acuerdo pa pone un tent n’e sitio mientrastanto cu ta warda e veredicto di Huez. Importante ta pa indica cu Huez a menciona cu e ‘ordemaatregel’ na ningun momento ta reflexion di e resultado di caso sumario.

Mester enfatisa cu e compania tabatin e oportunidad pa actua contra di e carta inicial cu a ricibi dia 21 di januari, sinembargo a warda te ora cu e TF a constata cu ningun esfuerso a wordo haci y cu e localidad lo wordo haci limpi, pa procede na entama un caso. Operador di Island Watersport tabata na altura cu e sitio for di unda e ta opera no ta e sitio cu ta stipula den su permiso, y a wordo recorda riba esaki december 2016 prome cu institucion di e TF.