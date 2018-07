Team Aruba a bira e Campeon overall di Central American and Caribbean Amateur Swimming Confederation(CCCAN) 2018

Un palabra di pabien ta bay pa nos seleccionnan di landamento, landamento artistico y Open Water cu a logra e prome lugar overall den e CCCAN 2018.

Recientemente Aruba a host un di e campeonatonan mas grandi den nos region cu t’e Central American and Caribbean Amateur Swimming Confederation (CCCAN).

Durante 12 dia largo 479 atleta for di 24 pais a competi contra di otro den e tres disciplinanan di landamento cu ta landamento artistico, landamento y Open Water.

Mester bisa cu e prestacion di team Aruba tabata uno formidabel esaki den tur tres disciplina. Tanto den landamento, landamento artistico y Open Water nos landadonan a subi podium ganando numeroso cantidad di medaya.

Cu 1301.5, Aruba ta gana e competencia maximo di e CCCAN 2018, lagando paisnan grandi manera Trinidad and Tobago, Colombia, Panama y Costa Rica su tras.

Notabel ta cu e seleccion di landamento artistico a arasa di premio unda a domina e competencia internacional. Cu nos 13 medayanan di Oro den e diferente categorianan conkista, e landamento artistico di Aruba a demostra cu nan ta keda un di e mihor paisnan den e region di Caribe y Centro America.

E hobencita Mikayla Morales y e mas experiencia Kyra Hoevertsz a logra un total di 4 medaya di Oro cada uno, mientras Zahira Varis, Annastasia van Daal, Kainah Croes y Abigail de Veer a logra dos medaya di Oro pa Aruba.

Den team, Aruba ta logra medaya di Oro den e categorianan 12 & Under y 13 – 15 aña.

Pa loke t’e landamento Aruba a termina na unda 3 lugar overall cu 12 medaya di Oro, 17 medaya di Plata y 12 medaya di Brons.

E paisnan di Colombia y, Bahamas so a termina dilanti Aruba. Pa loke t’e prestacion di nos atletanan di landamento mester bisa cu e atleta Daniella van den Berg a logra triunfa cu 2 medaya di Oro, mientras cu Patrick Groters a logra gana 2 medaya di Oro.

Remarcabel ta cu Aruba sin duda tabata fuerte un bes mas den e estafette/relay caminda nos a landadonan a triunfa cu no menos cu 7 medaya di Oro.

A logra esaki den e mixed relay 18+ cu Ally Ponson, Gaby Ponson, Jordy Groters y Patrick Gorters, den mucha homber 18+ cu a logra 3 medaya di Oro cu Mikel Schreuders, Jordy Groters, Patrick Groters, Derrick Bransford y George den Dunne, den mucha muher 18+ a logra 2 medaya di Oro cu Allyson Ponson, Gaby Ponson, Daniella van den Berg y Andrea van den Berg.

Por ultimo nos a haya e categoria di mucha muher 15 -17 cu e cuarteto conoci como e Golden Girls cu a logra 2 medaya di Oro cu Keeley Maduro, Flory Kock, Elisabeth Timmer y Anahi Schreuders.

Den Open Water nos landadonan a hasi un tremendo papel cu Daniela van den Berg, Flory Kock y Roland Fun como e landadonan cu a subi podium.

E landado Daniela van den Berg a gana e competencia di 5km femenino y logra e medaya di Oro, Flory Kock a keda number 3 bon pa medaya di Brons mescos Ronald Fun cu tambe a gana medaya di Brons den su categoria. Overall Aruba a keda na di 5 lugar den e competencia Open Water.

E organisadornan por mira bek tras di un super exitoso evento di CCCAN 2018. Na banda cu nos a triunfa cu un prome lugar, un bes mas Aruba su deporte a brinda un hospitalidad manera nos so por ofrece na nos bishitantenan.

Palabranan di satisfacion y elogio so tabata tin p’e evento aki. Pabien n’e Comision Organisador y tur otro persona cu incansabelmente di un of otro manera a traha y/of contribui pa CCCAN Aruba 2018 bira uno exitoso. No tin duda cu den futuro sercano Aruba por host un otro evento grandi di landamento.