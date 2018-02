Team special pa aresta sospechoso Fraser

Dialuna mainta polisnan na San Nicolas a cuminsa tira bista ariba e conoci di nan Fraser. Fraser un dia prome den careda di 11’or lo a menasa un dama cu un cuchiu. E muhe aki lo a bisa polis cu Frazer lo tin cuchiu y tambe arma di candela.

Despues di papia y haya informacion di e muhe aki, patruyanan a cuminsa tira bista rond.

Algun minuut despues agentenan ta spot Fraser, den Caya St Lucia, caminda cu despues di un persecusion na pia, e ta drenta un cas cu yega di kima. Esey no a dura mucho.

E ta wordo deteni, despues cu un team special di polis a yega pa yuda.

Segun nos a compronde, e momento ey no a haya nada particular ariba dje. El a wordo transporta pa warda di polis San Nicolas.

Aparentemente e mesun homber Fraser aki, lo por ta esun cu a comete atraco ariba Bonaire Bar weekend pasa.