Theo de Kool, director financiero HOH: Aki tres siman lo papia riba un solucion definitivo pa problema di holo di gas na HOH

E “exhaust pipe”nan cu a wordo construi na dr. Horacio Oduber Hospital pa saca e holo di combustibel ta presentando problema ya cu e holo ta drenta den diferente departamento di hospital, causando hopi incomodidad pa e pashent y trahadonan.

Theo de Kool, director financiero di HOH, a splica cu e problemanan a cuminsa for di dialuna ora cu algun empleado di Radiologie a “meld ziek”, causa pa e gasnan cu ta sali for di e pipanan. HOH a dicidi di busca ayudo di expertonan di WEB pa haci e midimento. Diamars caba despues di a ventila e area a constata cu no tabatin gas venenoso den e area. “A bolbe haci un ultimo control awe mainta y no a haya ningun material dañino pa cual a permiti e seccion di Radiologia traha normal. Pues e problema ey a wordo soluciona,” de Kool a splica.

Diaranson mainta a surgi otro problema cu e holo, pero e biaha aki na e area unda cu e Botica ta situa temporalmente. Esaki, de Kool a bisa, tin di haber cu construccion y otro motibonan. A pone e Botica temporalmente na e sitio aki, cual no tabata e intencion. Pa e motibo aki mester busca un provision di emergencia pa e ventilacion. Ta parce cu aki algo a bay fout. A chupa aire manda pa e Botica den cual aparentemente tin materialnan dañino. Mesora a pidi e experto di WEB pa haci un midimento y a haya algun stof dañino, pero no ta hopi profundo. Na momento cu el a bay haci e midimento, no tabatin peligro pa traha eyden. E holo, el a bisa, no ta nifica cu e ta dañino pero si fastioso.” Pa trata di remedia e asunto a dicidi cu lo laga algun grupo di Botica traha na un otro localidad. Pero net na momento cu a bay haci esey y informa nan cu ta bay parti e trabou, sindicato a cay den e asunto, cu a manda nan MedWork. “Nos ta haya esaki un lastima pasobra e no ta tarea di sindicato. Si nan ta sinti malo por simplemente sigui e procedura normal. No ta tarea di sindicato pa manda e trahadonan bay haci algo. Mi ta haya hopi lastima cu e sindicato no a sigui e canalnan normal y sin consulta a manda un grupo di trahado bay control medico. Esaki no ta autoridad di sindicato y nos lo papia cu nan riba esaki,” de Kool a señala.

El a enfatisa cu ya caba nan tabatin un solucion pa botica y como cu mayoria di e trahadonan a bay caba, nan a keda cu un problema pa loke ta suministro di remedi.

E problema ta cu Radiologie y Camber di Operacion ta hopi cerca di unda e Generatornan ta. Unabes cu esakinan cende, e holo ta wordo chupa den e sistema di ventilacion. Esaki ta wordo soluciona pronto unabes cu e piesanan yega. E problema di Botica ta algo otro, aunke si e tin di haber cu e construccionnan andando. Na momento cu e director, Ezzard Cilie, ta bek na trabou lo papia di un solucion definitivo pa e problema aki cu SOGA.