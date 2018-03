Trahadonan di HOH fada cu holo di diesel a bandona trabou pa bay dokter

Diahuebs a surgi un situacion intolerabel pa empleadonan di Botica di dr. Horacio Oduber Hospital. Fada cu no tin un solucion definitivo y cu awor ta nan di Botica ta cuminsa wordo afecta pa e holo fuerte di diesel, como desaprobacion a dicidi di bay meld na MedDoc pa control.

Despues di algun ora trahando, e empleadonan a dicidi cu ta BASTA. Nan ta di e tres departamento di hospital cu a keda afecta. Hasta por a compronde cu un operacion mester a wordo para pa e motibo aki.

E empleadonan mesora a informa nan sindicato ABV di loke ta pasando y cu nan kier pa algo wordo haci. Gina Maduro, e Presidente, den un declaracion duna a bisa cu el a bay personalmente , despues di haya e yamada di su miembro, y a constata cu enberdad e ta un holo insoportabel. “E no ta un holo cu bo por traha den dje.”

E sindicalista a sigui splica cu e ta un problema andando pa basta tempo caba y cu a cuminsa den e area di camber di operacion, a sigui pa e area di Radiologia y a sigui awor pa Botica. ABV ta consciente cu ta reuniendo na nivel halto cu e.o. SOGA y a haci midimento di e holo, tratando di yega na un solucion. P’esey ora cu e holo a yega den Botica, esaki a cay como un sorpresa pa nan.

Esnan den Botica no por a sigui traha den e situacion, cu wowonan ta pika, dolor di garganta pa cual tur a dicidi di meld ziek y a bay controla na MedWork. Camber di Operacion cu a cuminsa draai normal, a haya nan mes ta para un operacion pa e mesun motibo di e holo fuerte cu a cuminsa wordo sinti. A evacua pashentnan di e area ey y durante e dia di ayera ta solamente casonan di emergencia por a wordo atendi. Algun di e trahadonan aki tambe a bay MedWork pa nan kehonan ta registra un caminda, y sigura cu algo cu lo wordo haci.

“Ta hopi tempo caba e miembronan di ABV ta trahando bou di e situacion aki,” Maduro a bisa.

Debi na e situacion aki, gerencia di Hospital a reuni cu e hefe di camber di operacion pa haya un splicacion di kico a pasa e mainta ey. E area mester ventila pa e holo bay prome cu por sigui haci operacion. Sindicato ta bisa cu apesar cu HOH ta bisa cu e situacion no ta peligroso, nan ta kere cu sigur e no ta un situacion agradabel ni humano pa traha den dje. Kisas aworaki enberdad e no ta dañino, pero kisas aki 5 of 10 aña ta haci lo haya sa ki efecto e tabatin. E trahadonan hasta tin miedo cu por ta scondiendo informacion pa nan y ta laga nan sigui traha bou di circunstancianan asina. “Trahadonan ta fada cu tur dia mester bin traha den un situacion asina cu no ta agradabel ni pa nan ni pa e pashentnan. Esey ta e motibo cu trahadonan di Radiologie a cera pa dos dia, durante cual a atende solamente pa casonan di emergencia y esnan cu for di dokter di cas a wordo manda pa IMSAN.”

Sindicato ta bisa cu e ta un problema cu no ta data di awor y nan ta mira cu e ta escalando solamente. Ta mira cu tin hende canando rond haciendo midimento, pero con ta bay soluciona e problema di e holo mes, cu ta sali for di e pipanan cu a wordo construi, no a tende nada. “Mi ta wanta mi curason. Mi ta spera cu e problema aki no sigui escala pa mas departamento,” Maduro a bisa.