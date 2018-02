Trahadonan di waf a bay den accion di dos ora

Miembronan di sindicato STA hunto cu esnan di UPA a uni forsa diaranson den oranan di atardi pa bay den un accion di dos ora pa mustra nan malcontento cu gerencia di ASTEC.

Presidente di STA Diego de Cuba tabata presente na momento di e accion y a bisa cu tin dos punto cu tin e trahadonan di waf preocupa. E punto mas serio ta caminda cu ASTEC ta permiti personanan cu no ta certifica pa traha cu un crane, cu a costa hopi placa, djis pa pusha e trabounan cu mester wordo realisa.

E accion aki ta algo cu gerencia di ASTEC por tabata sa cu ta na caminda, mirando e diferente cartanan cu STA a manda pa nan y riba cualnan no ta haya e debido reaccion. Asina por ehempel e Presidente ta papia di negociacionnan pa un CAO nobo cu no ta wordo teni y ta simplemente prolonga e contracto ofreciendo e empleadonan un aumento kens. Ta p’esey e sindicato ta insisti pa haya bista den e contracto cu tin firma entre APA y ASTEC NV. Un contrato cu ASTEC a logra haya, segun e Presidente di SPA, pasobra a adapta e condicionnan di e destaho y p’asina ASTEC logra haya operacion di e waf na Barcadera.

E accion di dos ora ta e prome di un serie di algun paso cu nan tin pensa di tuma si nan peticionnan no haya oido. Esaki ta algo cu Mediador di Gobierno ta na altura di dje. STA kier haya acceso na e contracto entre APA y ASTEC y asina habri e negociacion pa un CAO nobo, cu STA tin derecho pa haci na nomber di e trahadonan mirando cu nan a gana e referendum.

Di parti di ASTEC a wordo bisa cu na momento cu STA a gana e referendum nan a sinta cu e sindica na mesa for di luna di october y a yega basta leu den e negociacionnan ora cu pa temporada di Pasco a pospone e negociacionnan. STA ta bisa cu tin 5 aña sin negocia, pero ASTEC ta bisa cu esaki no ta berdad ya cu tur aña e CAO ta wordo renoba. E CAO ta bisa cu por duna verlenging. E compania a haci hopi inversion y no por duna e aumentonan cu tabata duna den pasado. Pero na ultimo tabata hopi cerca di otro y e diferencia no tabata den e aspecto financiero sino den e handbook. “Nos no ta haci nada contra ley,” e representante di Astec Randall Angela.