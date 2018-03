Tres muhe a maltrata nan victima dilanti scol

Dialuna algo pasa di 6’or di atardi, un patruya di Playa ta wordo manda na un adres de De La Salle straat pa un supuesto atraco. Mesora ta manda un patruya na e dicho adres.

Na yegada nan ta bin topa cu un dama altera, e ta splica e agentenan policial cu e no a wordo atraca pero ela wordo maltrata pa tres otro muher, pero e tres muhernan despues di a agredi e dama aki a bandona e sitio.

Segun e dama e tabata canando, na dado momento un auto di marca Suzuki, numera A 27672 a dal para, dos muher a baha for di auto, nan a cuminsa discuti cune, despues e dos muhernan a cuminsa dal’e. Algun seconde despues un di tres muher tambe a baha for di e auto y e tambe a bay agredi e victima.

Despues cu polis a scucha version di e victima, nan a splik’e pa e bay dokter pa e golpinan cu ela ricibi y despues bay recherche pa entrega un keho oficial di maltrato.