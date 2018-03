Tres persona maltrata den Gielstraat

Diadomingo pa mas o menos 3’or di atardi polisnan di districto di Noord ta bay na un cas den Gielstraat, caminda algun persona lo a yega y a maltrata tres persona den e cas aki.

Mesora su tras informacion a drenta, cu ta un persona di fam F conoci pa polis hunto cu algun familiar a bay na e cas y a cuminsa bringa y maltrata hende .

E personanan cu a bay na e cas pa haci problema, a yega den dos auto.

Aparentemente un di e autonan lo ta un pick up color cora, y un otro auto mas a wordo menciona, pero esaki no por a wordo confirma. Tres personanan maltrata na e cas den Gielstraat a keda herida. Un di nan lo a haya un corta.

Despues cu polis na e sitio a tuma tur datos, ambulance a transporta tur tres persona pa hospital.

Autoridad tin atencion pa e caso aki, nan ta na altura ken a maltrata e tres personanan aki y no ta descarta e posibilidad cu pronto lo detene esnan cu a comete a acto aki.