Tropical Bottling Co. conhuntamente cu Aruba Wine and Dine – Presencia en bibo pelea di Gregory Milliard na Brazil

E atleta Arubano Gregory Milliard ta na Sao Paulo, Brazil, pa participa den e “Absolute Championship Berkut”. En conexion cu e pelea aki Tropical Bottling Company hunto cu Aruba Wine and Dine a organisa e evento di “Live Viewing”. Meta di Tropical Bottling Co. y Aruba Wine and Dine ta pa duna bek na e deporte di MMA, cu un bar y cushina bon surti. E fondonan recauda na e evento aki lo bay pa e scol di MMA di Gregory Milliard pa asina sigui engrandece e deporte aki.

E evento di Live Viewing lo tuma luga na scol di MMA di Gregory ‘The Aruban Assassin’ Milliard na Piedra Plat, porta lo habri pa 4:00pm mientras cu e live streaming lo cuminsa pa 5:00pm. E atardi aki lo tin asiento pa 200 persona y entrada ta gratis pa tur hende.

Gregory Milliard su contrincante di dia 9 di Maart 2018 lo ta Hoffmann y nan lo ta bringando den e categoria di Middleweight superfight. Gregory Milliard a prepara su mes p’e pelea aki y ta cla pa representa Aruba na Brazil. Tropical Bottling Company y Aruba Wine and Dine ta invita tur hende pa bin mira e pelea en bibo riba diferente pantaya grandi.