Tropical Bottling Co. y Chill orguyoso – Gregory Milliard a gana su prome pelea den debut di ACB

Diabierna atardi Gregory “Arubian Assassin” Milliard a bringa contra Alexandre Hoffmann den e “Absolute Championship Berkut” na Sao Paulo, Brazil. Tur hende na Aruba por a mira e pelea aki live na e scol di MMA di Gregory Milliard, unda tabatin pantaya grandi.

Desde trempan hopi persona tabata entusiasma pa yega na e scol di Gregory Milliard pa asina disfruta di e pelea. Tur hende tabata anticipa un bon pelea di Gregory Milliard, kende un biaha mas a demostra esaki y a halsa Aruba su nomber un tiki mas.

Tur cu a yega na e scol a disfruta di e Live Viewing di e pelea di Gregory Milliard pero tambe di tur otro pelea. Gregory Milliard a gana Hoffmann den un tempo di 1:54, durante su debut den ACB. Tambe nan a disfruta di cerbes Chill y otro productonan di Tropical Bottling Co.

Pa Gregory Milliard e experiencia di a bringa na Brazil tabata great, di cual e tabatin un preparacion intensivo di 6 siman. E trato cu el a ricibi na Brazil di e organisadonan tabata bon y e manera con nan a handle cu e evento tabata uno profesional. E scol di MMA tin 1 luna y mey habri y nan a ricibi e sosten di e compania local Tropical Bottling Co. pa engrandece e deporte. E atleta ta contento cu Tropical Bottling Co. a pone full e setup y bar pa asina haci algo great cu e muchanan, kendenan tabata sostene Gregory Milliard durante su pelea.

Despues di a gana su prome pelea den campeonato di ACB, dia 27 di Juli e lo tin su di dos pelea aki na Aruba, cual tabata un pelea di hopi presion pa su persona. Segun Gregory Milliard si el a perde e prome wega, su di dos pelea e no lo tabata sa unda esaki lo a tuma luga p’esey tabata esencial pa gana e prome pelea. E team di Gregory Milliard ta anticipa di a gana 3 pelea di 3, pero si no nan lo mester gana 2 di 3. Nan lo ta preparando duro p’e siguiente pelea, di cual ainda e no sa ken lo ta su contrincante. “Cu e pelea aki nan a keda impresiona cu mi. Mi ta anticipa cu e di dos pelea lo bay ta un personahe basta duro. Nos lo prepara duro p’e”.

Gregory Milliard tin e sosten di companianan local y manera semper Tropical Bottling Co. ta respalda hendenan local. Cerbes Chill y Tropical Bottling Co. ta manda palabranan di felicitacion na Gregory Milliard pa su presentacion den e competencia di ACB.