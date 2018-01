Tur persona cu ricibi un carta di retiro tabata traha bou di un Minister – Normal ta cu si e Minister bay, e personanan aki tambe mester bay

Esaki no ta un persecucion politico, segun Hendrik Tevreden

E situacion cu Gobierno a encontra, ta un situacion basta caotico, e Gobierno nobo mester a percura pa haya materialnan bek cu ta pertence na Gobierno. Tambe mester a atende problema di e consehero y campañadornan cu ta riba payroll di e Ministernan, cu mester a termina e contractnan aki.

Parlamentario Hendrik Tevreden a enfatisa cu ta un practica normal durante cambio di Gobierno, kiermen bo tin Ministernan cu ta scoge nan consehero, campañador, nan hurista, nan strategistanan pa yuda nan den nan maneho como Minister, sea den nan departamento of pa ehecuta proyectonan.

Den e practicanan aki bo ta wak cu automaticamente ora yega na un termino di un periodo di un gobernación, ora cu e Minister mester bandona su puesto, e ta bay cu su hendenan cu a compañe durante su periodo.

Ta lamenta si cu periodistanan y hasta ex Prome Minister Mike Eman ta categorisa esaki como persecusion politico.

Fraccion di MEP ta di opinion cu esaki ta un forma normal ora un Gobierno termina, e Minister ta bandona Gobierno y tambe e hendenan cu a compañe den su ministerio.

Parlamentario Tevreden, ta haya cu tipo di insinuacion asina ta trece panico y tambe ta duna mal informacion na pueblo. Naturalmente ta trece un desunion y rabia cerca nos habitantenan.

Nos ta den un epoca nobo di hiba politica, unda e berdad tin cu wordo practica, unda mehoracion y continuacion mester ta nos standard y e midi cu nos ta midi cune.

“Den esaki nos como Parlamentarionan, Ministernan sea bo ta di e fraccion di MEP, POR, RED of di AVP t’e politica aki, pueblo di Aruba a scoge pa wordo hiba. Esaki t’e politica nobo cu nos kier eherce tambe pa duna asina e pueblo, e calidad pero tambe e trabounan cu nan ta merece, e Parlamentario a bisa.

Cu esaki e kier a enfatisa na prensa y tambe na Gobierno, cu Gobierno tin e deber pa goberna na un forma serio, recto y responsabel. Esey kiermen cu e pasobra cu a tuma pa haci esaki absolutamente no ta un persecusion politico.

Cartanan cu a bay ta specificamente pa tur consehero pa tur hende cu tabatin riba nan payslip scirbi Bureau Minister, esey ta nifica cu e personanan aki tabata directamente emplea bou e Ministernan of ex Prome Minister.

E ta usual y normal cu ora e termino di e Minister yega na su fin e tin di bandona Bestuurskantoor y esnan cu tabata emplea cu e Minister directamente nan tambe ta bay hunto cu e Minister.

Esey t’e caso no di awor y no di e gobernacion aki, e caso aki ta di gobernacionnan anterior y sigur e ta conta pa e gobernacion aki tambe.

Parlamentario Tevreden a sigui bisa tambe cu berdad tin un personeelstop y berdad tin vacatura pa cierto posicion habri pa HBO’ernan y WO’ernan y nos ta conoci cu e procedura aki caba. E cartanan cu a bay ta juist p’e personanan cu no tabata den funcion directo di un departamento of nan papelnan no a wordo debidamente regla cu nan ta oficialmente na un departamento.

Kiermen tur e personanan cu a ricibi e carta, ta personanan cu tabata directamente emplea bou un Minister y ta normal cu e Ministernan aki bay cas e persona tambe ta bay cas.