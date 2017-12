Un anochi perfecto den ciudad, Cu Etty Toppenberg na Djiespie’s dilanti Plaza Niki Habibe

Pa: Jan de Ruijter

Siman pasá diabierna mi bon amigo di hopi tempo Klaus Moser a invitami pa un “anochi den stad”.

Den mi añanan di temponan pasá cu Holiday Inn, Klaus tabata mi supervisor como “Regional Vice-President” di Holiday Inn p’e area di Caribe y Latino America.

Klaus ya caba semper tabatin un amor grandi pa Aruba, y el a keda bin bek regularmente, te cu mas o menos un aña pasá hunto cu su socionan Venezolano el a cumpra The Mill Hotel, cu e ta bay converti den un fabuloso “Marriott Courtyard”, y unda ya caba e ta ehecutando un reconstruccion y “refurbishing”.

Klaus Moser tabata sa algo cu ami mes – pa mi gran berguenza – no tabata sa ainda…. esta cu ya pa algun luna caba na Djiespie’s Place na Playa tur diabierna atardi laat, ora casi anochi ta bay drenta, ta tuma lugar un concierto en bibo cu e amigo di nos tur Etty Toppenberg hunto cu un grupo grandi di musico Arubano, cual segun Klaus Moser tabata un berdadero evenemento (“event”), un berdadero “happening”, autenticamente local.

ALGO MAS TOCANTE DJIESPIE Y ETTY

Y di berdad e cos ey tabata un happening! Tempo cu mi a yega Aruba, e conocido fotografo Arubano Djiespie hunto cu sr. Jos van der Schoot d.f.m, tabata e imagen di e corant mas grandi, mas conocí, y cu mas influencia riba Aruba, esta “Amigoe di Aruba”.

Pa hopi tempo caba e ta doño di Djiespie’s Place, e refresqueria popular pa snacknan local acompañá pa su drinknan fabuloso.

Etty Toppenberg hunto cu su amigonan Eric Escalona y Max Hassel tabata forma e fantastico y legendario Trio Huasteca, un grupo di musico hopi talentoso, kendenan tin e musica den nan curazon, y ta manifesta esey cu un berdadero y legitimo pasion!

Etty y Trio Huasteca ta pertenece n’e pioneronan di nos turismo di Aruba; di berdad: e hendenan aki a traha duro pa promocion di Aruba na Merca, Venezuela, Colombia, Hulanda, y asina mi por keda menciona mas pais!

Tur caminda hendenan tabata bira loco cu nan musica, y no ta nada straño anto cu nan presentacionnan semper tabata lo maximo.

CORIDANAN DI TORO NA BOGOTA

Un acontecimento maximo inolvidabel pa mi semper ta keda e biahenan di promocion anual di Hotel Holiday Inn Aruba na Bogota, unda – pa un mil agente di biahe – nos tabata organisa un fiesta den fin di siman na un rancho net pafo di Bogota.

Un show clasico di “paardendressuur” y un corida di toro cu toronan chiquito, y di mes sin spada of morto, tabata forma parti di e programa, unda cu, despues di basta Aguardiente (for di un butishi!), e mayoristanan (“wholesalers”) mas grandi manera un Jorge Gutierrez di Extur y mi mes tambe, mester a permiti pa pasa locual mester a pasa: E publico tabata grita pa nos drenta e pista comosifuera nos tabata berdadero gran toreronan.

Un di nan, como consecuencia di esaki, su bida largo e keda cana coho, pero aworaki ainda e ta hari pa locual a sosodé cu né.

Claro cu Trio Huasteca a toca ey tambe, no solamente durante e evenemento, pero tambe den kambernan di hotel y te den oranan tempran di e siguiente dia.

Esaki ta pasa cu artistanan, kendenan ta posee e pasion ey….nan no kier tende di un break, un pausa….nan ta sigui straight bay….y ta asina Etty ta haciendo ainda, na Djiespie tambe!

PLAZA NIKI HABIBE

Anochi tempran, banda di 7:30, nos a yega Djiespie; bo no por imaginabo e ambiente cu tabatin dilanti Plaza Niki Habibe. E plaza tabata yená cu stul, y Etty y su banda tabata toca hopi serca di e entrada di Djiespie dilanti di un publico entusiasmá di tur edad, bieu y hoben, cu tabata bati man, tabata join e trio cu su canto, y tabata acompaña esaki, batiendo cu cucharanan riba e mesanan.Tocando straight bay, te banda di 11’or!

No puntrami con Etty por a persisti y sigui asina hopi cu esaki, bo mester puntra Etty mes!!

Etty ainda tin e mesun bunita voz di antes, y e ta toca su guitara mihor cu nunca. Mi ta kere cu e mester por conoce sigur 2000 cancion y areglo, pero si bo bisami cu ta 4000, lo mi kere esey tambe mesora!

Un tras di otro, hitnan conocí, y tambe hitnan desconocí, di Venezuela, Colombia, Argentina, Mexico, Aruba, Corsou, Surinam, Hulanda, bo mes por sigui!

Y ora un Mericano hinca den su cabez pa nan toca y canta “New York, New York” of “I did it my way”, Etty lo toka esey tambe; y den caso cu Etty NO a toca, of ni a train e pieza ey nunca ainda, e ora ey e lo toké TOG tambe, y esaki puramente segun su sentimento (“feeling”), pasobra e lo haci “algo” di y cu e cancion, bunita asina, alegre, y cu un sonrisa; pues Etty ta toka TUR COS!

Y kico pa bisa di e canticanan popular hopi humoristico, travieso y doble-sentido, manera esun di “Jantje zag eens pruimpjes hangen”, berdad ta cu Etty sa di tur e cosnan ey!

Un gran artista, un gran musico, un gran trovador, un gran Embahador pa Aruba, y un persona ehemplar. Un Arubiano di kende berdad nos mester ta orguyoso.

Con Etty ta logra keda eternamente hoben, ta keda SU secreto; e merece tur admiracion, y mi ta duné pabien cu su exito, y pa ta ken y locual e ta!

Masha, masha pabien, Etty!

Masha, masha danki tambe n’e integrantenan di su grupo, tur di nan musico y Arubianonan conocí; tabata un gran placer!!

E HARPISTA INTERNACIONAL JHOSIE ROJAS

Ya caba e anochi ey no por a daña mas, pero ainda a bin algo extra acerca.

E harpista Venezolana Jhosie Rojas tabata na Aruba, y a wordo invitá pa duna un presentacion. Pa 30 minuut largo e publico por a goza di un musica di harpa manera nunca antes nos por a scucha. No musica di harpa clasico, pero e musica di e temponan aki, moderno, piezanan conocí di Mexico, di Argentina y di otro paisnan, pero tambe musica di The Beatles y di The Rolling Stones! Fantasticamente bunita!

Decenas di bishitante a bin saca potret di dje y di su harpa, esaki pa keda cu un bunita souvenir y un recuerdo di e bunita anochi aki!

Jhosie t’e compañera di bida di Klaus, y ambos den corto tempo a bin ta forma parti di e comunidad Arubano; tur caminda hopi hende ta bin cuminda y gradicinan.

Klaus y Jhosie tin plannan bunita pa aña 2018 pa logra cu talentonan hoben riba Aruba ta bira conocí, y pa wordo reconocí. Esey nan ta bay haci y logra, hunto cu hendenan drechi manera Etty, y hendenan di e Scol di Musica di Cas di Cultura ……y nos ta bay promove “Playa” (Oranjestad) y Caya Betico Croes ….como un atraccion maximo autenticamente Arubano y turistico!

No keda sin lesa e continuacion di e articulo aki despues di e dianan di fiesta!

Feliz Pasco y Feliz Aña 2018!