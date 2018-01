Un festival marca pa controversia riba social media Pa un paar di seconde Franksjen Vos por a hole e corona di Reina di Tumba 2018

Den un Aruba Entertainment Center sorpresivamente yen, teniendo na cuenta e falta di promocion di parti SMAC, a tuma lugar e di 34 edicion di Aruba Tumba Festival.

Tabatin un total di 14 participante, cual a demostra un despliegue musical di caliber halto durante henter anochi.

Maske cu for di cuminsamento caba por a cuminsa mira cu e publico tabatin nan faboritonan, toch e ambiente y apoyo na cada un di esnan cu a presenta riba stage, tabata grandi.

Franksjen Vos ta un di e participantenan cu hopi hende tabatin bista riba dje for di ora cu el a anuncia su participacion na e Festival di Tumba di e aña aki, despues cu aña pasa el a logra bay cu e titulo di “Rookie of the Year”.

Cu un tumba di kita sombre, composita y aregla pa e maestro Dwight Leoneta, Franksjen Vos a subi escenario y entona su tumba bou di acompañamento musical di Buleria.

No mucho minuut a pasa despues cu Franksjen a cuminsa presenta su tumba, cu e publico a lanta man, baila y grita segun Franksjen tabata canta su cancion.

Un ambiente sublime ta loke e hoben aki a sa di pone na Aruba Entertainment Center.

Por a scucha e comentaristanan radial y di television bisa cu Franksjen Vos mester cay den premiacion y cuidou cu e bay cu e corona.

Riba social media e storia no tabata diferente. Por a mira diferente artistanan y figuranan reconoci duna e pronostico di esnan cu pa nan mester cay den premiacion, y practicamente ningun a laga Franksjen Vos afor.

Na momento cu a anuncia cu e resultado final tabata cla, y tanto e huradonan como e participantenan tabata riba escenario pa cuminsa cu e premiacion, por a sinti con tabata reina un expectativa den Aruba Entertainment Center.

No tabata mucho despues cu tur esnan involucra tabata riba stage, cu e cuerpo di hurado a pidi un “break chikito” pa por a reuni bek ariba algo.

E break aki a dura por lo menos di 15 pa 20 minuut. Ora cu e hurado a bolbe bek riba escenario, finalmente por a cuminsa saca e premiacion.

A duna Jerwin Hernandez e premionan como Rookie of the Year y tambe di 4 lugar.

Jurick Salomon a haya un cuestionbel 3er lugar, sigui pa un merecido 2ndo lugar pa Rolindo Dortalina.

E parti cu a crea un controversia tabata ora cu e maestro di ceremonia (na forma di suspenso) a anuncia cu e Tumba ganador a wordo composita y aregla pa Dwight Leoneta.

Aki ta unda mayoria di esnan presente den Aruba Entertainment Center, cu gritonan di alegria a cuminsa bati man.

Riba escenario por a mira un Franksjen Vos sumamente felis pasobra obviamente el a sinti’e como e Reina di Tumba na e momentonan ey.

Mester remarca cu tanto e Tumba di Franksjen, como e Tumba di Tattoo a wordo composita y aregla pa Dwight Leoneta.

Pero, algun seconde despues e realidad a yega: Rey di Tumba 2018 ta, merecidamente, sr. Richard “Tattoo” Quant.

Por a nota cu e publico a bay for di un boroto absoluto, pa practicamente un silencio completo ora cu a anuncia e ganador.

Franksjen Vos no por a sconde e expresion di desapunto riba su cara, pero toch a opta pa keda riba escenario durante henter e ceremonia di coronacion.

Tin ta bisa cu nan a mira Franksjen ta yora riba escenario, pero loke si tin sigur ta cu el a keda bastante desapunta, te na e punto cu el a anuncia riba su Facebook personal cu e no lo bolbe participa den Festival di Tumba na Aruba. Un post cu despues di algun ora a wordo kita pa Franksjen Vos mes.

E palabranan di sosten no a tarda hopi pa yega serca Franksjen.

For di su famianan, amigonan, coleganan, te na musiconan di renombre, hopi ta esnan cu a duna Franksjen Vos palabranan di elogio y sosten pa cu su talento indiscutibel.

Hopi ta esnan cu ta encurasha Franksjen pa no rindi asina liher y no laga opinion di un hurado kibr’e.

Hopi otro ta conseha Franksjen Vos pa sigui participa den Festival di Tumba, pero na Corsou.

Cual sea e decision di Frankjsen Vos, di parti AWEMainta nos kier manda palabra di pabien pa cu su tremendo presentacion di ayera. Pero tambe nos sosten pa e sigui cu su carera como exponente di e genero di Tumba, cu el a sa di demostra di por domina na un manera sublime.