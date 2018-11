Un Polis so a mir’e tira e saco y e acusado ta nenga – Ilegal haya cu handgranaat declara liber

Diabierna mainta Corte a trata e caso contra e homber Venezolano Enzo Pirona, acusa di a drenta Aruba cu 4 handgranaat. Acusacion di cual el a wordo declara liber. E acusado aki for di prome instante cu el a wordo interoga a bisa cu e armanan ey no ta di dje y e no a bini cu nan.

E hecho aki a tuma luga dia prome di mei ultimo ora cu dos boto a yega Aruba pa baha un grupo di Venezolano den forma ilegal. Enzo tabata abordo di un di e botonan aki cu a drenta costa panort di Aruba. Riba e dia en cuestion, autoridadnan den oranan di madruga a detene 4 ilegal, mientras cu durante dia a detene e acusado aki hunto cu un otro ilegal mas.

Den e rapport policial ta para cu despues di melding di un señora, unidadnan di polis a wordo manda pa e sitio. Segun un di esnan cu a bay na e sitio, dado momento el a mira un ilegal y el a grit’e para, para”. Pero e homber aki, bisti cu un t-shirt cora a cuminsa core. Den careda a mira cu el a tira un saco preto abou.

E dia ey hasta a los tiro cu a skarmai su paña y esey a pone dal para. “Pero sigur señora ami no a bini cu handgranaat, solamente mi pañanan pasobra mi a bini pa traha aki. E situacion na Venezuela ta hopi malo y solamente mi a bin pa gana placa. Mi no a bin pa trece arma. Den mi tas tabatin solamente paña.”

Fiscal a mustr’e un tas color blauw y el a bis’e cu esey ta su tas. A mustr’e un potret unda tin un persona drumi abou na suela banda di e tas, bisti cu t-shirt cora y el a confirma cu esey ta su persona.

Fiscal ta bisa cu ta imposibel cu Polis por a confundi. Tabata di dia cla y e tabata e unico cu tshirt cora bisti. Y e Polis a mire saca e saco y tire afo. E polis, segun fiscal, no tin niun motibo pa gaña. E otro ilegal deteni, a declara cu den e boto a wordo papia cu e handgranaatnan no mag muha, mirando cu nan ta wordo baha un poco for di costa. Tambe el a bisa cu t a trata aki di municion masha peligroso mes. P’esey el a pidi un castigo di 18 luna incondicional.

Abogado van der Biezen a bisa pa tene cuenta cu su cliente a nenga for di prome instante cu e cosnan aki ta di dje. El a cuestiona tambe con su cliente coriendo por habri e zipper di e tas pa saca un saco preto tira afo. E ta hay’e un hazaña casi imposibel pa realisa.

El a presenta na Corte algun potret cu a sali publica den prensa, unda cu por mira e tas di su cliente poni den un auto di Polis. E tas no tabatin paña den dje, mientras cu riba un otro potret por mira e tas cera y visiblemente cu bulto manera ta paña tin den dje. Tambe ora cu e tas tabata den e pick- e handgranaatnan ta poni den dje y no den un saco preto cu e Polis a bisa cu el a mira tira afo. Tambe el a bisa cu ta un Polis so a declara esaki.

Hues a cera tratamento di e caso y a tuma decision mesora. Pa cuminsa el a bisa cu e pruebanan ta suficiente, tin e handgranaat cu a wordo haya. Pero a recorda cu no solamente mester tin e prueba pero Corte mester ta convenci tambe cu e persona en cuestion ta esun cu a comete e delito, esta di a bini cu e handgranaat. Den e caso aki Corte no a keda convenci di esey. Hues a bisa cu tabatin hopi Polis na e sitio, di loke el a mira riba e potretnan. Pero di con ta un Polis so a mira ora cu e homber a tira un saco abou ora cu e tabata coriendo. Pa e motibonan aki a dicidi cu ta declar’e liber di e acusacion. A duna ordo pa awe mes a sali di KIA, pero na mesun momento ta duna ordo pa e wordo deteni pa wordo deporta.

E acusado a sali for di sala cu awa na wowo di alegria cu el a wordo declara liber.