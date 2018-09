Van cu ancianonan perdi a keda pega y a haya flattire na Blackstone Beach

Diabierna den careda di 10’or di mainta un tourguide atento di ABC Tours, durante un island tour cu turista riba UTV, ta bin topa cu e van cu e 5 personanan di edad den dje, kendenan tabata perdi for di un dia prome. E van tabata para na un boca yama pa turista Blackstone Beach, na Noordkaap. Esaki ta e area pariba di Andicuri y pabou di Daimari.

E chauffeur kende lo ta un pastoor di un iglesia, Diahuebs atardi a busca e 4 personanan aki, na un cas di anciano “Fundacion Paraiso de Rosa”, esaki ta algo cu e chauffeur sa haci caba cu e ancianonan. E ta busca nan cu su Dogde Caravan y ta hiba nan bay keiro den naturalesa y na e parti panort di Aruba.

Pero Diahuebs algo a bay completamente robes cu e trip di e tres damanan di edad, un homber di edad y e chauffeur. E chauffeur lo a perde caminda, durante cu e tabata keiro cu nan den e area di Noordkaap. Segun e chauffeur a conta, el a drenta un valle cerca di costa y no por a sali.

Nan a pasa henter anochi den e valle bandona. Segun e chauffeur el a keda calmo pa no spanta e otro hendenan. El a sigui conta, cu e van a keda pega den un buraco den e valle y pa colmo den e area aki no tin señal pa por yama telefon pa pidi ayudo.

Diabierna mainta, e chauffeur a yena e buraco cu piedra y asina a traha un caminda pa nan por a sali for di e valle aki y a bay para na e boca pabou di e valle. E auto tabata tin flat tire y no por a sigui core. E boca unda nan a bay para, ta un boca cu leu a leu sa ta riba e ruta di toursnan di UTV y cabay cu ta pasa bay Parke Nacional Arikok of ta sali for di Parke pasa eynan y sigui bay. Pues e area aki ta hopi bandona.

Diabierna den careda di 10’or e tour guide di ABC tours riba un island tour cu UTV, a bin topa cu e van, na prome instante e tourguide a spanta y a pensa cu lo ta trata di personanan ilegal cu a subi tera, pero hopi lihe a ripara cu ta trata di hendenan grandi sinta den un van.

E tourguide atento no a laganan desampara, pero mesora a duna nan poco awa y a avisa autoridad.

Asina aki polis por a localisa e personanan cu tabata perdi y cu desesperadamente tabata wordo busca, ta trata di hende grandi y cu muy probablemente lo mester di nan medicamentonan.

Ta for di oranan di atardi nan a sali bay keiro y nan tin tanto ora sin bebe, sin come, sin remedi etc esey tabata e precupacion grandi cu nan por deshydrata, of sali for di e van cana cay, desgracia nan curpa.

Na yegada e agentenan policial a trece awa pa e personanan aki. Personal di ambulance a wordo treci cu pickup di Parke Nacional Arikok pa haci un control medico cu e 5 personan nan. Boluntarionan di Rode Kruis y tambe slachtofferhulp a bay na e sitio.

Locual a hunga un rol den e area aki y cu a stroba hopi, ta e falta di señal. Polis no por a comunica cu central di polis, y mucho menos por a haci yamada. E area aki no tin comunicacion. Un polis mester a core bay bek te riba un seroe mas pazuid pa por a haya comunicacion. Tambe un turista na e sitio tabata puntra unda e helicopter a keda? Si tabata tin helicopter e personanan aki lo por a wordo localisa hopi mas lihe. Danki Dios cu niun no tabata herida, paso si tabata tin herido cu mester a haya atencion medico urgente, sigur ayudo lo a tarda pa yega y lo por a resulta fatal. Ban spera cu pronto Aruba por cera conoci cu su helicopter nobo, pa salba bida y combati criminalidad.

Un danki hopi grandi ta bay pa e empleadonan di ABC Tours cu a sali di nan tour, pa yuda e hendenan aki. ABC Tours den e caso aki a duna autoridad y e personanan aki un man, despues cu personal di ambulance a caba di controla e personanan, un jeep di ABC Tours a transporta e personanan aki for di e sitio. Un Danki sigur na e compania ABC Tours cu a saca un man yuda, specialmente e tourguide cu a topa cu e personanan aki , cu a scoge pa mesora yuda siendo cu nan tabata riba un tour y e driver di e Jeep cu a core hiba algun polis y despues a transporta e hendenan grandi for di e sitio.