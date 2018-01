Varios pelea den fin di siman unda alcohol a hunga un rol grandi

Den fin di siman Polis a ricibi diferente melding di pelea of supuesto pelea. Pero niun di nan tabata algo di gravedad.

Diabierna den oranan di anochi ta manda patruya di San Nicolas na un compleho di apartamento na Pos Chiquito pa un pelea andando entre dos homber.

Na e sitio, e Polisnan ta topa cu un homber den bisindario, y e tabata canando. Nan a papia cu e homber di inicial M., kende ta declara cu e ta biba den e compleho di apartamento. El a bay bati na porta di su bisiña pa busca algo. Pero un otro bisiña, conoci como “v.i.p.”, a bini den su direccion y a cuminsa insult’e y dal’e den su cara. Despues di esaki, “v.i.p.” a core bay direccion di su apartamento y a cera e luga na yabi.

Polisnan a mira cu e homber tabatin algun rasca bou di su wowo robez, pero e no kier a entrega keho, tampoco haya atencion medico. Y tampoco e tabata kier pa Polisnan papia cu “v.i.p.”.

Den un otro caso, diabierna pa 2’or di madruga Polis ta wordo manda na altura di Gianni’s pa un pelea unda tin un persona tira na suela. Nan ta topa cu e homber, kende despues a resulta di ta W. A mira cu e tin un lesion na e parti robes di su cabes cu tabata sangra. Ambulance tabata na e sitio y e paramediconan a atende e victima.

Polis a papia cu su yiu homber y un amigo di inicial MW. Segun nan version, nan a wordo ataca door di un grupo di 6 mucha homber di cual un di na ntin dreadlocks y un tshirt shinishi bisti. Segun e yiu homber. E homber na suela ta su tata y nan a dal’e cu un botter den su cabes. A trata di papia cu e victima pero e tabata basta bou influencia di alcohol y tabata papia bruha.

Remarcabel pa e Polisnan ta cu un rato prome nan a mira e conoci di husticia J. Florencio y algun mucha homber mas riba parkeerplaats di The Village. Tabatin un mucha homber cu dreadlocks canando cu nan. Prome cu e patruya a wordo manda pa e asistencia aki, net nan tabata halando atencion di e grupo di mucha homber pasobra nan tabata bebiendo alcohol. Un di nan a bisa cu un persona a tira nan auto cu un piedra. Nan tabata coriendo rond pa mira kende a tira e piedra. E patruya a dicidi di dal un buelta eybanda y a topa un di e mucha hombernan tur soda y tabatin dreadlocks, y un tshirt blauw/shinishi bisti. Nan a core cune for di sitio.

Despues di esey a drenta yamada pa e pelea unda cu nan a topa cu e homber tira na suela.

Despues cu e yiu di e victima a duna e descripcion, e polisnan mesora a pensa riba e grupo ariba menciona y a bay bek riba parkeerplaats di The Village, pero nan a bay caba for di e sitio.

A informa e yiu di e victima cu nan por bay entrega keho na Recherche. El a bisa Polis cu di unda nan ta bini nada ta wordo regla via di Polis y cu nan no ta mete cu Polis. Ambulance a hiba e victima hospital.

Banda di Lekker na Noord tambe tabatin un problema diabierna pa 3.30 di madruga. Polis a wordo manda pa un “dreigende vechtpartij”. Na e sitio nan ta papia cu un homber, kende a bisa cu un persona desconoci a dal’e den su boca. E no sa kende e personanan aki ta y unda nan a bay. E tabata pata pata burachi y a bisa cu e no mester di Polis. Un amigo di e homber, di inicial N., a keda na e sitio pa hib’e su cas.