Veredicto interesante den Corte; Homber casa, pero separa no mester autorisacion di esposa pa pasa cas pa su ex pareha nobo

Recientemente tabatin un caso sumario interesante den Corte di Prome Instancia di Aruba y cu ta valido pa hopi hende na Aruba.

E ta trata di un caso di un cabayero casa, pero bibando cu otro persona y kier bende un propiedad cu el a cumpra cu su actual pareha. E esposa oficial, Corte a bisa, no mester duna autorisacion p’e propiedad aki wordo bendi.

Punto central den esaki y riba cual Corte a basa su mes ta cu den e caso aki no por papia di un cas matrimonial manera ta wordo bisa den articulo 1:88 lid 1 sub a BWA –pa cual e demandante (e homber Filipino) no mester di permiso pa entrega su parti den e propiedad aki na su ex pareha sentimental (no e esposa), di kende tambe el a separa.

E cabayero X a cuminsa e caso contra Demandado 1, sin adres conoci na Aruba, y Demandado 2, biba na Aruba.

E homber aki cu su 19 aña di edad a casa na Filipinas cu demandado 1. Pero na 1992 el a biaha bin Aruba, mientras cu e casa (Demandado 1) a keda Filipinas. E cabayero cu a cuminsa e caso tabatin un relacion sentimental cu demandado 2 y hunto a cumpra un propiedad (cas).

Pero na 2011 e relacion a finalisa. Na final di e relacion e dosnan aki a sera un acuerdo, den cual ta para cu e cas comun ta wordo entrega na Demandando 2, contra pago di 150 mil florin.

E caso aki a wordo poni den man di Notario mr. Ralph Yarzagaray pa haci e acto di traspaso. Pero mirando cu e demandante ta casa ainda, el a informa nan cu e homber Filipino mester busca permiso di su esposa pa por bende e cas na Aruba, o sea cu e esposa oficial lo mester firma.

P’esey e homber Filipino a dicidi di bay Corte pidiendo apoderacion di Corte pa traspasa e cas pa e persona cu el a biba cune na Aruba y cu e por firma e acta di entrega na Notario y cu esaki (e traspaso) por wordo poni den registro publico di propiedad.

E pregunta den e caso ta si e homber Filipino tin mester di permiso, sea di Corte of su esposa oficial, pa por entrega su parti di e cas cu el a cumpra hunto cu e muher Arubiano. E pregunta ta wordo contesta di forma negativo.

Corte ta di acuerdo cu e homber Filipino cu e cas en cuestion no ta un cas matrimonial manera ta wordo describi den articulo 1:88 lid sub a BWA.

E provision di ley aki ta papia di un vivienda cu a wordo cumpra pa biba hunto den dje como esposo y esposa.

Hasta si un di e miembronan di e matrimonio nunca a biba den e cas matrimonial, e cas aki ta cay bou proteccion di articulo 1:88 BWA, basta si e partidonan tabatin e intencion pa biba hunto den e cas.

Den e caso aki ta un hecho cu e demandante (e homber Filipino) hunto cu demandado 2 a cumpra e cas, cu e meta pa nan dos biba hunto eyden. Demandante y Demandado 2 a biba hunto tambe den e cas na Aruba. No a keda proba ningun momento cu demandante tabatin e intencion di biba cu su esposa Filipino den e cas aki na Aruba.

Pa tal motibo, e vivienda di Demandante y Demandado 2 (muher Arubiano) no por wordo mira como un vivienda matrimonial di Demandante y su casa Filipino, di e forma cu ta prescribi den ley.

P’e motibo aki e muher Filipino no mester duna autorisacion n’e homber Filipino pa traspasa e cas aki na Aruba pa su ex compañera sentimental.

E ta nifica tambe cu Corte no mester duna ningun aprobacion p’e haci e traspaso y cu e homber Filipino por haci esaki sin viola ningun ley. Mirando e indole di e caso aki, e gastonan di e procedura ta wordo paga entre e partidonan envolvi.