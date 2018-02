Vocero di AVP Melvin Tromp – Minister Presidente mester atende cu Hulanda riba situacion cu Venezuela

Mientras cu Minister Presidente Evelyne Wever Croes ta culpa ex Prome Minister Mike Eman di e situacion cu tin cu Venezuela na e momentonan aki, no tin ningun indicacion kico e actual prome mandatario pa haciendo, pa atende y busca un solucion na interes di pueblo di Aruba.

Esaki sr Melvin Tromp, vocero di AVP ta mustra indicando cu te ainda, apesar cu e conflicto cu Venezuela ta continua su curso perhudicando hopi hende, Premier Wever Croes no a bin dilanti pa duna informacion concreto riba kico su gobierno ta haciendo pa trata di soluciona e situacion cu tin na e momentonan aki.

“Desde cu Minister Presidente a sinta den e reunionnan cu a tuma luga algun siman atras cu representantenan di Gobierno Hulandes y esunnan di gobierno Venezolano, ningun hende sa kico a discuti, kico e resultado di e reunion aki a duna y solamente a perde tempo pa acusa gobierno di AVP, sin bisa mucho cos.

Den un entrevista haci na un canal di television Venezolano, e mandatario Venezonalo, a confirma cu e conflicto cu tin na e momentonan aki cu a pone Gobierno di Presidente Nicolas Maduro cera frontera cu Aruba, Corsou y Bonaire, no tin nada di haber cu gobierno di e paisnan aki pero ta un asunto cu ta regarda e posicion cu Hulanda a tuma riba embargo internacional aproba pa Union Europeo recientemente.

Principalmente e tin di haber cu embargo poni riba varios cuenta di cuentanan bancario di varios negociante di Venezuela na Corsou a base di e decision di Union Europeo, y caminda mester yega na un acuerdo riba esakinan prome cu elimina e medida di gobierno Venezolano contra Aruba y e otro islanan.

Sinembargo kico nos ta mirando na e momentonan aki, ta un posicion pasivo di Gabinete Evelyne Wever Croes. Nos no ta mirando ningun dialogo mas tumando luga, nos no ta mira si Minister Presidente a sikiera biaha pa Hulanda pa atende cu e asunto delicado aki ya cu simplemente no tin informacion cu Premier di Aruba ta dunando ni na pueblo y tampoco na Parlamento.

E consecuencianan ta serio, prijs di fruta y berdura ta sigui aumenta diariamente, ta papia cu ta busca un solucion a base di importa fruta y berdura for di otro paisnan Sur Americano of di Caribe pero di dialogo diplomatico nos no por mira cu tin algo tumando luga.

E unico informacion cu Minister Presidente Wever Croes ta dunando ta su acusacion sin base contra di ex Prome Minister Mike Eman, kende den pasado ora cu tabatin cualkier situacion di conflicto diplomatico cu Venezuela a tuma luga, a biaha tanto pa Hulanda pa atende cu e asuntonan aki cu Gobierno di Reino y despues cu gobierno Venezolano.

Esaki ta duna pueblo e impresion cu realmente Premier Wever Croes no tin nocion con pa atende e asunto aki, e no a bay Hulanda pa atende cu e situacion cu pueblo di Aruba ta pasando aden y tampoco pa busca di convence Hulanda pa duna un participacion mas real na e asunto aki y trata di yega na un acuerdo.”