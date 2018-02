Watty Vos Boulevard ta basta avansa pero mester drecha e situacion unda awa ta acumula

Durante un conferencia di prensa diaranson merdia, Director di DOW ing Marlon Croes a papia riba desaroyo di algun proyecto y critica cu tabatin riba ehecucion di maneho nobo di Minister di Infrastructura.

Despues di un reces pa vakantie di fin di aña di companianan di construccion, e trabounan a continua dia 15 di januari ultimo . Aunke e trabou entre Sabana Blanco y Cumana e trabou ta para keto, pero entre Cumana y Seroe Patrishi (banda di San Barbola tambe) tin diferente trabou tumando luga, unda ta construyendo e duikernan grandi den e rooi grandi di San Barbola y Seroe Patrishi, mientras cu na mesun momento ta trahando riba e fundeshi di e caminda.

Otro area cu a avansa riba dje ta e caminda di Seroe Patrishi pa Tanki Leendert y di Tanki Leendert pa Ponton cu, segun e director, ta cla caba. Loke cu falta awor ta e caminda cu ta conecta Hato direccion di e crusada banda di Ling & Sons.

Areanan di e proyecto cu ta den funcion caba ta e rotonde grandi banda di hospital. Como parti di e meusn proyecto aki, e crusada na Punta Bravo ta bay wordo cera otro siman pa haci un reconstruccion di e caretera. E trabounan lo tin duracion di un siman.

Otro trabou cu ta den preparacion ta e cierre e crusada banda di Superfood y ta bay deshaci di e luz di trafico pa construi un rotonde cu lo brinda mas siguridad den trafico. Ademas e sistema di luz di trafico ey ta uno anticua, di casi 30 aña bieu pa cual ta dificil haya piesa. Den e luna aki e proyecto aki mester inicia. E reto mas grandi ta cuminsa ora cu nos cuminsa cu e trabounan pa conecta e camindanan cu otro, pa combina e trafico di miho manera.

Den e caso di Watty Vos Blvd hopi preocupacion tin, encuanto e rotonde na Cumana. Ta asina cu un

compania di Hulanda yama Forteck a bin haci un estudio, un mapa topografico p’asina determina

kico ta e pasonan necesario cu mester tuma luga pa asina garantisa e fluho di awa. Awe, diabierna, e team di DOW mester sinta cu gerencia di Mota & Engil pa trata e topico akinan. El a splica cu e problema na Cumana ta e acumulacion di awa y e kabelnan di 60KV di ELMAR cu tin. Mester studia kico ta bay haci. Full e ruta di Watty Vos Blvd ta bay wordo analisa pa e acumulacion di awa no ta bay ta un problema. E riesgo di e trabounan extra cu esaki por nifica ta pa e contratista. Ora cu a constata cu awa ta keda para y no ta brinda e calidad cu Aruba ta pidi, e contratista mester busca e soluciona, sea e ta kibra y construi bek of busca otro solucion. Esaki, el a enfatisa, lo no tin gastonan adicional pa pais Aruba. “Pais Aruba ta paga solamente ora cu e caminda ta disponibel pa core riba dje y bou di e calidadnan specifica.”