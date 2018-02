Web ta bay renoba brug di tubo na Spaanslagoe

Pa medio di esaki WEB Aruba ta desea di aclarea e situacion di e brug di tubo di Spaans Lagoen, di cual recientemente a sali publicacionnan den medionan di prensa y via medionan social. E brug di tubo di Spaans Lagoen ta acomoda y sostene tubonan pa transporta Heavy Fuel Oil (HFO) y awa industrial, pero tambe cabelnan di coriente y communicacion cu ta core over di e lagun. For di 2017 a planea pa inicia un proyecto di renobacion di e brug den di dos cuartal di 2018. E proyecto lo tin un duracion di un aña. WEB ta aplaudi e preocupacion di comunidad pa cu e brug aki. Pueblo por ta sigur cu lo envolvi expertonan ambiental na momento cu inicia e trabounan di renobacion, pa asina limita e efecto riba nos medio ambiente.

Preliminar na e proyecto, na 2016 a haci estudionan di inspeccion di e condicionnan di e brug pa determina e urgencia pa renoba y tambe pa determina e grandura y tipo di trabou di renobacion. A resulta for di e estudionan e tempo ey, cu e brug por a wanta algun aña mas. Considerando e gastonan cuantioso envolvi, a dicidi e tempo ey pa pospone e proyecto di renobacion pa aña 2018. E tubonan cu ta mustra riba e potret, ta tubonan cu tawata ubica cabel di coriente conecta cu Valero. E tubonan aki no ta contene HFO y no ta den servicio mas. Lo desmantela e tubonan aki como parti di e proyecto di renobacion.